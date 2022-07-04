Karacaoğlan memleketi Düziçi'nde türkülerle anıldı - Haberler

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Karacaoğlan memleketi Düziçi'nde türkülerle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Merden İslah - Kültür Sanat
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- Karacaoğlan memleketi Düziçi'nde türkülerle anıldı Ünlü saz şairi Karaoğlan 'Karacaoğlan Türkü Festivali' çerçevesinde memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle anıldı.

- Karacaoğlan memleketi Düziçi'nde türkülerle anıldı

OSMANİYE - Ünlü saz şairi Karaoğlan 'Karacaoğlan Türkü Festivali' çerçevesinde memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle anıldı.

Osmaniye Valiliği organizasyonunda Düziçi Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Karacaoğlan Türkü Festivali Farsak Köyü Hoğdu yaylasında Karacaoğlan adına yaptırılan kuş bakışı saz görünümlü anıt mezarda gerçekleşti. Yoğun katılımın sağlandığı festival 2 gün sürerken ünlü saz şairi Karaoğlan memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Aşık Feymani ve Gül Ahmet Yiğit gibi ozanların seslendirdiği türkülerle anıldı.

Karacaoğlan Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Yusuf Geçit, "Düziçi ilçesinde Temmuz ayının ilk cumartesi ve pazar günleri valiliğimizin desteğiyle Karacaoğlan Türkü Festivali yapılacak. Bu sene birincisini Karacaoğlan'ın anıt mezarının bulunduğu Hoğdu yaylasında yaptık. Bundan sonra da ozanlarımızla şairlerimizle Karacaoğlan'ın öz memleketi olan Düziçi'nde bu kültürü yaşatmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Kültür Sanat

Düziçi Kaymakamlığı Karacaoğlan Karaoğlan Osmaniye Kültür Sanat Haberler

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