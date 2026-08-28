Karaca Mağarası'nda Kaya Islahı ve Güvenlik Çalışmaları

Gümüşhane'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Karaca Mağarası'na ulaşımın sağlandığı bölgede ziyaretçilerin güvenliği için yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar ıslah ediliyor, çelik ağlar ve bariyerler kuruluyor.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında bulunan Karaca Mağarası, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra renk ve motif çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 15 milyon yıllık olduğu tahmin edilen mağaranın oluşumunun halen devam ettiği belirtiliyor.

Kaya düşmesi riski nedeniyle 16 Nisan 2026'da ziyarete kapatılan Karaca Mağarası'nın ulaşım güzergahının güvenli hale getirilmesi ve yeniden turizme açılması amacıyla İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

Kontrollü kaya temizliği ve blok düşürme işlemleri gerçekleştirilecek

Uzman raporları doğrultusunda yolun riskli ve gevşek kayaların bulunduğu 300 metrelik bölümündeki yamaçlarda temizlik ve kaya ıslahı yapılıyor.

Çalışmaların ilk bölümünde mağaranın giriş kısmındaki kayalık alana 120 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde, 5 bin kilojul enerji sönümleme kapasiteli çelik bariyerler kuruldu.

İkinci bölümde ise 4 metre yüksekliğinde ve 28 metre uzunluğunda oluk bariyer yapılması, kaya yüzeylerinin 1000 metrelik kombine çelik ağ sistemiyle kaplanması planlanıyor.

Bu kapsamda ayrıca 60 metreküp kontrollü kaya temizliği ve blok düşürme işlemleri de gerçekleştirilecek.

Çalışmaların 31 Ekim'de tamamlanması planlanıyor

İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nın doğal oluşumları, sarkıt ve dikitleriyle bölge turizmi açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı önlemler alındığını belirten Balki, çalışmaların iki etap halinde yürütüldüğünü ifade etti.

Balki, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Birinci kısım iş kapsamında 120 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 5 bin kilojul enerji sönümleme kapasiteli çelik bariyer imalatı gerçekleştirildi. İkinci kısımda ise oluk bariyer yapılması, kaya yüzeylerinin kombine çelik ağ sistemiyle örtülmesi ve kontrollü kaya temizliği ile blok düşürme işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor."

İkinci etapla ilgili ihale ve sözleşme süreçlerinin devam ettiğini vurgulayan Balki, çalışmaların 31 Ekim'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Karaca Mağarası'nın Gümüşhane ve bölge turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunun altını çizen Balki, "Çalışmaları tamamlayıp riskleri ortadan kaldırdığımızda Karaca Mağarası'nı yeniden turizme açacağız. Mevcut eksikliklerimizi de tamamlayacağız." dedi.

Kaynak: AA