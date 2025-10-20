Karaca Mağarası'nı 114 Bin Kişi Ziyaret Etti

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip Karaca Mağarası, bu sene 114 bin 77 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

İlçeye bağlı Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, 12 ile 17 derece arası sıcaklığıyla ziyaretçilerine serinletici bir ortam sağlıyor.

Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Damla taşı oluşumları bakımından zengin olan mağara, her yıl nisanda ziyarete açılıyor.

İç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması için her yıl kasımda kapatılan Karaca Mağarası'nı bu yıl 114 bin 77 kişi ziyaret etti.

Mağarayı ziyaret eden Doğukan Çayan, AA muhabirine, arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini, mağaranın serin ve farklı bir atmosfer sunduğunu söyledi.

Süheyla Yücel ise Karaca Mağarası'na ilk defa geldiğini ifade ederek, "Hep gelmek istiyordum. Mağaraları, tarihi yerleri severim. Böyle güzelliklere ulaşabilen insanlara ne mutlu. Bunlardan bir tanesi de benim." diye konuştu.

Emir Çiftçi de iş seyahati dolayısıyla mağarayı ziyaret etme imkanı bulduğunu dile getirerek, "Bir Diyarbakırlı olarak özellikle Güneydoğu'dan gelecek olan misafirlerin kesinlikle görmeleri gereken bir yer olarak düşünüyorum." dedi.