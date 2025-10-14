Haberler

Karabük Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık Dersi Tarihi Çarşı'da Yapıldı

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, temel fotoğrafçılık derslerini Safranbolu Tarihi Çarşı'da uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Hocaları Dr. Öğretim Üyesi Faruk Aşlakcı'nın gözetiminde öğrenciler, tarihi yapıları fotoğraflamak için Hıdırlık Tepesi'ne çıktı.

Gazetecilik birinci sınıf öğrencileri, hocaları Dr. Öğretim Üyesi Faruk Aşlakcı gözetiminde Safranbolu Tarihi Çarşı'da buluşarak Hıdırlık Tepesi'ne çıktı.

Burada önce öğrencilere ders anlatan Aşlakcı, daha sonra uygulama yaptırdı.

Tarihi yapıların fotoğraflarının çekildiği ders, Tarihi Çarşı gezisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
