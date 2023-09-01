Karabük'te Zafer Bayramı kutlamalarında Polis Bandosu konseri düzenlendi

Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Bandosu tarafından 'Zafer' konseri düzenlendi. Konserde sevilen türküler seslendirildi ve POMEM öğrencileri de eğlenceye katıldı. Ayrıca Polis Akademisi 'Zeybek' ve 'Kafkas' ekibi de gösteri sundu.