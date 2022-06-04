Karabük'te yazar, şair ve gazetecileri anma programı düzenlendi - Haberler

Karabük'te yazar, şair ve gazetecileri anma programı gerçekleştirildi.

Karabük merkezli yayın yapan uydu kanalı BRTV'nin katkılarıyla Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, programda, dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, şairler İbrahim Yıldız ve Hüseyin Avni Cinozoğlu ile gazeteciler Remzi Tüfekçi, Mustafa Yanık ve Olcay Ulusoy olmak üzere pek çok kişiyi andıklarını söyledi.

Şehirlerin vefa duygusunun olması gerektiğini belirten Çetinkaya, "Vefa duygusu olan şehirler gelişir, güçlenir ve o şehir içindeki insanlar da huzurlu yaşar." dedi.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hülya Özgün de gazeteciler ve sanatçıların, Karabük'ün değerleri olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden gazeteci ve sanatçıların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özgün, "Geçmiş geleceğin aynasıdır. Sanatçılar ve gazeteciler yaşadığı kentlerin de aynasıdır. Gelenek ve göreneklerimiz ile kültürümüz açısından birer rehber olduklarını düşünürsek ne kadar önemli oldukları görülür." diye konuştu.

Etkinlik, müzik ve şiir dinletisiyle sona erdi.