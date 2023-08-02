Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konser Verdi

Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi'nde renkli bir konser verdi. Konserde koristlerin solo performansı da yoğun alkış aldı.

Karabağlar Belediyesi vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ilçe sınırlarında bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi'nde renkli bir konser verdi.

Şef Cihan Önder yönetimindeki konsere Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcıları Yaşar Güven Güngörmüş ve Murat Baran Uygun, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, mahalle muhtarları, Kemal Tarım Dinlenme Evi ve mahalle sakinleri katıldı.

Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun sanat müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği gecede. koristlerin solo performansı da yoğun alkış aldı. Konser sonunda Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Güven Güngörmüş Şef Cihan Önder'e doğa dostu fidan sertifikası verirken, koroyu da kutladı.