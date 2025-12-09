Haberler

Sarp kayalarla çevrili Kapıkaya Kanyonu kışın da tırmanış tutkunlarını ağırlıyor

Güncelleme:
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan Kapıkaya Kanyonu, kış döneminde doğa yürüyüşü ve tırmanış yapmak isteyen sporculara ev sahipliği yapıyor. 100'ün üzerinde tırmanış rotasıyla hem amatör hem de profesyonel dağcılar için ideal bir ortam sunuyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu, kış aylarını doğa yürüyüşüyle geçirmek isteyenlerin yanı sıra etrafındaki sarp kayalıklar sayesinde tırmanış tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezine 72, ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıktaki kanyon, kış mevsiminde de trekking, foto safari ve dağcılık meraklılarını ağırlıyor.

Ortasından Çakıt Çayı geçen kanyon, 7 kilometreyi aşan yürüyüş güzergahında doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kapıkaya Kanyonu, metrelerce yükselen kayalıkları ve 100'ü aşkın tırmanış rotasıyla hem profesyonel hem de sınırlarını zorlamak isteyen amatör sporcuları buluşturuyor.

Hazırlıkların ardından sarp kayalara tırmanan sporcular, zirveye ulaştıktan sonra kanyonun manzarasını yukarıdan inceleme şansı buluyor.

"Burada harika rotaları görebiliyor ve muhteşem manzaralara şahit olabiliyoruz"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Burhan Şahin, AA muhabirine, amatör ruhla başladığı dağ tırmanışını 15 yıldır profesyonel olarak sürdürdüğünü söyledi.

Kapıkaya'nın önemli tırmanış alanlarından biri olduğunu dile getiren Şahin, "Burada harika rotaları görebiliyor ve muhteşem manzaralara şahit olabiliyoruz." dedi.

Şahin, federasyonun, Adana'da dağcılık şenliği düzenlenmesi için çalışmalar yaptığını anlattı.

Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Can da 60 lisanslı sporcuyla tırmanış yaptıklarını ifade ederek, "Adana'da doğa yürüyüşü için birçok uygun parkur bulunuyor. Bu parkurlar şehir dışındaki sporcuların ilgisini çekiyor. Doğaseverler bu bölgeyi keşfetmek istiyor." diye konuştu.

"Manzaraya bakmak büyük keyif veriyor"

Kanyonda tırmanış yapan Gökhan Öcal ise internette gördüğü videoların ardından dağcılığa merak saldığını belirterek, "Zirvelerden manzaraya bakmak büyük keyif veriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Kültür Sanat
