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Kapadokya'da deformasyon riski taşıyan 5 peri bacasında koruma çalışması yapıldı

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Kapadokya'da deformasyon riski taşıyan 5 peri bacasında koruma çalışması yapıldı
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Kapadokya Alan Başkanlığı, risk taşıyan 5 peri bacasında koruma çalışması yaptı; daha önce 2 peri bacasına müdahale edilmişti. Başkan Cem Aslanbay, Kapadokya'nın yılda yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırladığını ve 2,5 milyar dolarlık turizm geliri bulunduğunu belirtti.

Kapadokya'da doğal oluşumların korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Daha önce müdahale edilen 2 peri bacasının ardından deformasyon riski taşıyan 5 peri bacasında daha çalışma gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da peri bacalarının doğal yapılarının korunması için Kapadokya Alan Başkanlığı'nca çalışmalar yürütülüyor. Özellikle deformasyon riski taşıyan peri bacalarında gerekli önlemler alınarak, oluşumların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Kapadokya'nın önemli bir turizm destinasyonu olmasının yanı sıra oldukça kırılgan bir doğal yapıya sahip olduğunu belirterek, "Kapadokya çok önemli bir destinasyon ve yapı itibarıyla da çok kırılgan bir yapıya sahip. Peri bacalarının oluşumları dolayısıyla Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları istikametinde buradaki deformasyonu engellemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

Daha önce 2 peri bacasına müdahale edildiğini, son çalışmalarda ise 5 peri bacasında koruma uygulaması gerçekleştirildiğini belirten Aslanbay, "Şu anda 5 tane peri bacasına müdahale edildi ve bunların birçoğu bitti. Yakında Göreme'de mevcut bulunan iskeleleri söküp, diğer tehlikeli olduğunu düşündüğümüz peri bacalarına önlem olarak müdahale edeceğiz" diye konuştu.

"Kapadokya'nın potansiyeli çok daha yüksek"

Kapadokya'nın yılda yaklaşık 4,5 milyon ziyaretçi ağırlayan önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Aslanbay, bölgenin yaklaşık 2,5 milyar dolarlık turizm gelirine sahip olduğunu söyledi. Kapadokya'nın mevcut turizm potansiyelinin daha da artırılması gerektiğini belirten Aslanbay, "Biz Turizm Bakanlığı olarak bunun Kapadokya'nın potansiyelinin çok daha üstünde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz vadileri güzelleştirmek, düzene sokmak, gececiliği başlatarak bunu sağlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiliselerin restore edilerek inanç rotalarının da turizme kazandırılacağını belirten Aslanbay, "Şimdi kiliseleri onararak inanç rotasını da dahil ettiğimizde inşallah Kapadokya dünyada hak ettiği değeri bulacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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