Kapadokya'da 4'üncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı, 25 ülkeden turisti ağırladı

Kapadokya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı, yerli ve yabancı ziyaretçileri tarihi atmosferde buluşturdu. Orta Çağ temalı kostüm ve aksesuarların sergilendiği etkinlikte, Macar ve Sırp sanatçılar döneme ait müzik aletleriyle performans sergiledi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Ürgüp'te düzenlenen panayır, renkli görüntülere sahne oldu. Orta Çağ temalı restoranların bulunduğu Bey Sokak'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Orta Çağ dönemine ait giysi, zırh, aksesuar ve çeşitli eşyaların tanıtıldığı stantlar kuruldu. Sokağa kurulan sahnede Macar ve Sırp sanatçılar Orta Çağ müziklerini seslendirirken, yaklaşık 25 ülkeden gelen turistler de tarihi dönemleri yansıtan kostümleriyle etkinliğe katıldı.

"Bölge turizmine farklı bir alternatif sunuyor"

Etkinliği organize eden işletmeci Muammer Erinal, düzenledikleri etkinliğin Kapadokya turizmine farklı bir alternatif sunduğunu söyledi. Erinal; "Bu bizim düzenlediğimiz dördüncü Orta Çağ festivali. Yaklaşık 25 ülkeden binlerce turist Kapadokya'ya geldi. Macaristan, Sırbistan, Hollanda, Almanya, Ukrayna ve Rusya'dan çok sayıda misafirimiz kostümleriyle katıldı. Orta Çağ müziği yapan Macar sanatçılarımız ve Sırbistan'dan gelen grubumuz etkinliğe renk kattı" dedi. Rusya'dan gelen Raphael ise giydiği zırhın yalnızca bir kostüm olmadığını belirterek, bunun bir spor ekipmanı olduğunu söyledi. Raphael; "Biz sporcularız ve bu ekipmanlar hayatımızı korumak için kullanılıyor. Rusça söyleyeyim; bu bir zırh. Avrupalı şövalyelerin kullandığı zırhların bir örneği. Rusya'da bu oldukça büyük bir spor dalı. Birçok insan gerçek silahlarla, zırh içerisinde dövüşmek istiyor. Çok fazla adrenalin içeriyor ve gerçekten çok eğlenceli" diye konuştu. Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade eden Raphael; "Sırbistan'da dövüşürken WAMR tarafından davet edildik. Türkiye'ye ise ilk kez geliyoruz. Burada olmak gerçekten harika. Burada birçok insan bizimle fotoğraf çektirmek, hatta bizimle dövüşmek istiyor. Biz de yanımızda yumuşak ekipmanlarımızı getirdik. Gerçekten çok eğlenceli. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

"Kendimi Orta Çağ'da gibi hissettim"

Etkinliğe katılan Sezin İlter de panayırın atmosferinden etkilendiğini belirterek; "Çok güzel bir duygu. Ben çok az Orta Çağ dizisi ve filmi izliyorum. Şu an kendimi sanki günümüzde değil de Orta Çağ'da gibi hissettim. Konsept çok güzel. İnsanların giydiği kıyafetler çok güzel hissettiriyor. Danslar ve insanların bu işi bu kadar ciddiye alması, özveriyle çalışılmış olması gerçekten çok hoşuma gitti" ifadelerini kullandı. Panayırda müzik performansı sergileyen Macar sanatçılar ise üç yıldır etkinliğe katıldıklarını belirtti. Sanatçılar; "Biz Sonyo Swarpae'yiz. Buraya üç yıldır geliyoruz. Bu bizim dördüncü yılımız. Orta Çağ müziğini seviyoruz çünkü aslında bu müzik evrensel. Diğer müzik türleri gibi. İnsanlara ilk başta biraz farklı veya garip gelebilir ama onu daha yakından tanıdığınızda aslında diğer müziklerle aynı olduğunu hissedebilirsiniz" dedi.

Panayır, ziyaretçilerin tarihi kostümler, müzikler ve gösteriler eşliğinde keyifli vakit geçirmesiyle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı