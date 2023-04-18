Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde 85

NEVŞEHİR - Ramazan bayramı tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgede üç günlük bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 85'lere ulaştı.

Dünyanın çeşitli yerlerinden ve yurt içinden yapılan rezervasyonla yüzleri gülen turizmciler, misafirleri için bayrama özel bir takım da aktiviteler hazırlıyor. Bayramı Kapadokya bölgesinde geçirecek olan turistler, arazi araçları ve atlarla düzenlenen etkinliklere katılarak Kapadokya'nın masalsı vadileri karadan gezerken, sıcak hava balonlarıyla da gökyüzünden seyretme imkanı bulacaklar.

Yerli ve yabancı konuklar ilgi gösteriyor

Yılın 12 ayı ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesi özellikle özel gün ve tatillerde yoğun talep görüyor. Bir yılda 4 milyondan fazla misafir ağırlayan ve 2022 yılını altın yıl olarak ilan eden Kapadokya bölgesinde doluluk oranlarının bölge turizmcilerinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez, "Deprem sonrası rezervasyonlarımızda seyrelmeler ve iptaller oldu. Daha sonra bölge turizmi tekrar toparlanma ivmesine girdi. Bayram ile birlikte de doluluk oranlarımız yüzde 80-85'lere ulaştı. Bayram haftasıyla beraber Türk misafirlerimiz Kapadokya bölgesini daha çok tercih ediyorlar. Türk misafirlerimiz de son dakikayı çok seviyor. Bayramın son dakika rezervasyonları ile birlikte yüzde doksanları geçeriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Geleceğe umutla bakıyoruz"

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, geleceğe umutla baktıklarını söyleyerek, "Şu an doluluk oranımız yüzde seksen beş. Biz Kapadokya olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Dünyada alternatifi olmayan bir destinasyondan bahsediyoruz. Kayadokya bölgesi öyle bir destinasyon ki üç şekilde gezebiliyorsunuz. Bu bölgede yerin altını görebiliyorsunuz, yerin üstündeki güzellikleri görebiliyorsunuz ayrıca balon ile yukarıdan seyretme şansınız oluyor. Balon dediğimiz araç kuş gibi uçuyor hissi verir. Çünkü motor yok.. tamamen doğal fiziksel kurullara göre çalışıyor" dedi.

Kapadokya bölgesinin önümüzdeki yıllarda daha da ivme kazanacağının altını çizen Onur "Kapadokya bölgesinde bulunan potansiyelin daha yüzde on beşini kullanabiliyoruz. Daha yüzde seksen beş potansiyelimiz var. Buradan tüm halkımıza sesleniyorum; Kapadokya'yı görmeyen tatil yapmamış saysın" dedi.