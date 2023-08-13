Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklar Eğlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar, tiyatro oyunları, atölye çalışmaları ve sahne gösterileriyle eğlendi. Festival, çocuk köylerinde gerçekleştirilen etkinliklerle renklendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" kapsamında çocuklar etkinliklerle festivalin tadını çıkardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk ayağı olan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, çocuk büyük herkesin içini ısıtacak etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Şehirde kurulan "çocuk köyleri"nde gerçekleştirilen tiyatro oyunları, eğlenceli ve eğitici atölye çalışmaları ile sahne gösterilerine 35 bin çocuk katıldı.

Çocukların televizyon ekranlarından aşina oldukları animasyon karakterleri "Kral Şakir", "Niloya", "Maşa ile Koca Ayı", "Ege ile Gaga" ve "Kukuli" sahnelere taşındı.

"Bremen Mızıkacıları", "Kurbağa Vırak", "Şirinler", "Arı Maya", "Cocomelon" ve "Rafadan Tayfa" gibi birbirinden eğlenceli oyunlar, çocukların hayal dünyasını renklendirdi.

Festival bugün sona erecek.