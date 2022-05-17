Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı minyatürde - Haberler

TRABZON'da Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği öncülüğünde hazırlanan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan 'Süleymanname' minyatür sergisi Kanuni Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon'da, valilik ve büyükşehir belediyesinin destekleriyle, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan Çınar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan 'Süleymanname' kitap ve minyatür sergi programı için Orhahisar ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi'nde açılış töreni düzenlendi. Törene, eski Bakan Faruk Nafız Özak, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çınar Kültür ve Sanat Merkezi üyeleri ve sanatseverler katıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat ile gündelik yaşam serüveninin yanında, saray içinde ve dışındaki hayatını kronolojik şekilde anlatılan kitap ve eserlerin orijinalleri minyatür sanatının incelikleri konusunda da dikkat çeken bilgileri içeren sergi 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat