Kamerun'un Ulusal Lezzeti: Ndole

Kamerun'un zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan "Ndole", eşsiz "ulusal lezzet" olarak kabul ediliyor.

Yer fıstığı, acı yapraklar ve et ya da deniz ürünleriyle hazırlanan Ndole, tadının yanı sıra Kamerun'un kültürel mirasını ve toplumsal birlikteliğini yansıtmasıyla da öne çıkıyor.

Kamerun'da asırlardır sofraları süsleyen Ndole, aile yemeklerinden resmi davetlere kadar her yerde tüketiliyor.

Ülkenin ulusal kimliğini temsil eden bir gastronomi simgesi olan Ndole, hem yerel pazarlarda hem en lüks restoranlarda kendine yer buluyor.

Yerel festivaller ve uluslararası yemek yarışmalarında da sunulan Ndole, eşsiz "ulusal lezzet" olarak tanıtılıyor.

-"Ndole, yapımı sabır ve ustalık gerektiren bir yemek"

Kamerunlu aşçı Mbiaga Falone, AA muhabirine, Ndole'nin hazırlanma sürecine ilişkin bütün detayları anlattı.

Ndole yapımı için yer fıstığı, acı yapraklar (bitterleaf), palmiye yağı, soğan, sarımsak, baharatlar ve tercihe göre et veya deniz ürünlerinin kullanıldığını belirten Falone, "Ndole, yapımı sabır ve ustalık gerektiren bir yemek." dedi.

Yemeğin en önemli kısmının, acı yaprakların temizlenmesi ve acılığının giderilmesi olduğunu vurgulayan Falone, "Yaprakları birkaç kez ovup, yıkamak gerekiyor. Ne kadar iyi arındırılırsa, Ndole'nin tadı o kadar dengeli olur. Bir yanda yapraklar temizlenirken, diğer yanda içine sarımsak, soğan ve bazı baharatların eklendiği yer fıstıkları haşlanıp, ezilerek kremsi bir kıvam alana kadar öğütülüyor." diye konuştu.

-"Ndole sadece bir yemek değil, bir kültürel mirastır"

Falone, fıstık sosunun yemeğe özgü o eşsiz dokuyu verdiğini belirterek, "Ne çok yoğun ne de çok sıvı olmalı." ifadesini kullandı.

Daha sonra geniş bir tencerede ısıtılan palmiye yağında, doğranmış soğan ve sarımsakların kavrulduğunu, bunun Ndole'a derin bir aroma kattığını belirten Falone, şunları söyledi:

"Tüm malzemeler hazırlandıktan sonra, temizlenmiş acı yapraklar, öğütülmüş fıstık sosu tencereye ekleniyor. Şimdi işin en önemli kısmı başlıyor. Bu aşamada ocağın altının kısılması gerekiyor. Ndole, yavaş yavaş pişmeli. Tatların iyice birbirine karışması için zaman tanımalısınız. Pişirme süresi boyunca yemeğe tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak acı biber ekleyebilirsiniz. Ndole sadece bir yemek değil, bir kültürel miras. Onu hazırlarken acele ederseniz, ruhunu kaybedersiniz."

Kamerunlu Sara Ange ise Ndole'ın sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda çocukluğundan beri ailecek paylaştıkları bir gelenek olduğunu vurguladı.

Kamerun'un dört bir yanında Ndole'ın, farklı versiyonlarının hazırlandığını bildiren Ange, "Her kaşıkta Kamerun'un tüm zenginliklerini hissediyorsunuz." dedi.