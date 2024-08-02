Üye Girişi
Haberler

Kamerun'da Kral Taburesi Kültürü Sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamerun'da kralların oturduğu yerler kutsal sayıldığından saray dışındaki aktiviteleri için tahsis edilen ve geçmişi asırlar öncesine dayanan 'kral taburesi' kültürü sürdürülüyor. Ülkenin en kadim yerli halklarından Bamilike toplumunda kralların ve toplumun ileri gelenlerinin kutsal ve oturdukları yere sıradan birinin oturmasının saygısızlık olduğu düşünülüyor.

Kamerun'da kralların oturduğu yerler kutsal sayıldığından saray dışındaki aktiviteleri için tahsis edilen ve geçmişi asırlar öncesine dayanan "kral taburesi" kültürü sürdürülüyor.

Ülkenin en kadim yerli halklarından Bamilike toplumunda kralların ve toplumun ileri gelenlerinin kutsal ve oturdukları yere sıradan birinin oturmasının saygısızlık olduğu düşünülüyor.

Bamilike toplumunda kralların saray dışındaki aktivitelerinde veya halkla buluşmalarında kendisine ve katılacağı programa özel tabureler üretiliyor.

Krallar, düğün, cenaze, dini merasim ve benzeri etkinliklerde kendisine özel tabureye oturuyor ve sonrasında tabure saraya getiriliyor.

Aynı zamanda krallar, oturdukları taburenin altına işlenen motifler aracılığıyla halkına mesaj veriyor. Krallar, kimi zaman el ele tutuşan insan motifleriyle birliktelik, aslan motifiyle güç ve köpek motifiyle sadakat mesajı iletiyor.

Halihazırda Orta Afrika'daki birçok krallık ve sultanlık, "kral taburesi" kültürünü devam ettiriyor.

"Bamilike kültüründe kral kutsaldır ve oturduğu yere başkası oturamaz"

Kamerunlu antikacı Aboubakar Njiemoun, AA muhabirine, "kral taburesi" kültürünün Kamerun'un kuzeyinde yaşayan Bamilike topluluğuna ait olmasına rağmen birçok Orta Afrika ülkesine yayıldığını belirterek, "Bamilike kültüründe kral kutsaldır ve oturduğu yere başkası oturamaz." dedi.

Geçmişi asırlar öncesine dayanan kültürün zamanla değiştiğini anlatan Njiemoun, bugün kralların bölgenin ileri gelenlerine ya da kendi temsilcilerine bazen statü, bazen saygınlık kazandırmak için kral taburesi hediye ettiklerini dile getirdi.

Njiemoun, kralın izni olmadan taburesine oturmanın saygısızlık olduğunun ve oturan kişinin başına kötü işlerin geleceğine inanıldığının altını çizdi.

Krallar, taburelerin altındaki motiflerle halka mesaj veriyor

Kamerun'da Bamilike, Bamoun ve Ngaoundere Krallığı gibi birçok krallığın ve sultanlığın "kral taburesi" kültürünü devam ettirdiğini vurgulayan Njiemoun, "Krallar, aynı zamanda tabureyle halklarına mesajlarını aktarır." ifadesini kullandı.

Kralların tabure altı motiflerle bazen sabrını, bazen bilgeliğini, bazen de hiddetini gösterdiğini belirten Njiemoun, "Himayesi altındaki bir bölgeyi ziyaret ettiği zaman kral taburesi, şehrin, köyün, bölgenin girişine konarak kralın bölgede olduğu mesajı verilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kamerun Saray Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

Instagram'ın kapatılması ortalığı karıştırdı! Anayasa Mahkemesi'nin sitesine de erişilemiyor

Bakmadan Geçme

Anayasa Mahkemesi'nin sitesine neden erişilemiyor? Anayasa Mahkemesi'nin sitesi neden açılmıyor, çöktü mü, kapatıldı mı? FINDIK ALIM FİYATLARI 2024! Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il en düşük ve en yüksek fındık alım fiyatları! Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 2 Ağustos Cuma Instagram kapatıldı mı? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? 2 Ağustos 2024 Cuma altın fiyatları... 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? SGK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı sorgulama! Emekli fark ödemesi yattı mı? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'a ne oldu? Whatsapp ne zaman düzelecek? CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?
Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title