Haberler

"Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" başladı

'Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı" başladı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde 1-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Fuarda kurulan stantlarda esnaf, yöresel ürünler ile kente özgü lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Fuarın ilk gününde rap müziği şarkıcısı Eypio sahne aldı.

Sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, konser boyunca eğlenceli anlar yaşadı.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ay boyunca konserler, çocuk etkinlikleri ve çeşitli kültürel programlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı

Hala görevdeydi! Gülistan Doku soruşturmasında kritik tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu

Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum

Bu görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
Viyadükler yükselmeye, projenin de silueti ortaya çıkmaya başladı

585 metre uzunluğunda! Trafik derdine deva olacak projede sona doğru
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı

Korktuğu başına geldi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası'na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi

Başkanın kardeşinden Özel’in kasasına seçim öncesi sır transfer