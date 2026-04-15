Denizli Polis Korosu Konseri Kahramanmaraş'taki Olay Nedeniyle İptal Edildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay nedeniyle bu akşam düzenlenmesi planlanan Denizli Polis Korosu konserinin iptal edildiğini bildirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sanatseverlerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen etkinlik alınan iptal kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan resmi duyuruda, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü (bugün) saat 20.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Polis Akademisi Armoni Orkestrası eşliğinde düzenlenmesi planlanan Denizli Polis Korosu konserinin, Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olay sebebiyle yapılmayacağı belirtildi.

