Haberler

Kahramanmaraş'ta "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Türk Halk Müziği korosu konserinde, Filarmoni Sanat Akademisi sanatseverlerle buluştu. Şef Yazgı Ekim yönetimindeki koro, izleyicilerle birlikte müzik dolu anlar yaşattı.

Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Korosu, sanatseverlere buluştu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, şef Yazgı Ekim yönetiminde sahnelendi.

Gecede solistler, Türk Halk Müziği'nin seçkin eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi. Konserde zaman zaman izleyiciler de eserlere eşlik etti.

Programın sonunda şef, orkestra ve koro, Kahramanmaraşlı sanatseverleri selamlarken uzun süre alkışlandı.

Filarmoni Sanat Akademisi Müdürü Said Işık, yaklaşık 40 kişilik bir ekipten oluşan koronun yoğun bir emekle hazırlandığını belirtti.

Ortaya çıkan tabloyu son derece etkileyici bulduklarını vurgulayan Işık, emeklerinin karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Filarmoni Sanat Akademisi Halkla İlişkiler Müdürü Hatice Gölcü ise sahnede ve sahne arkasında emeği geçen tüm koro üyelerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama

Serbest bırakılan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama

Serbest bırakılan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk açıklama
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
title