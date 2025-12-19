Kahramanmaraş'ta "Türk Halk Müziği" konseri düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi Türk Halk Müziği Korosu, sanatseverlere buluştu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, şef Yazgı Ekim yönetiminde sahnelendi.

Gecede solistler, Türk Halk Müziği'nin seçkin eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi. Konserde zaman zaman izleyiciler de eserlere eşlik etti.

Programın sonunda şef, orkestra ve koro, Kahramanmaraşlı sanatseverleri selamlarken uzun süre alkışlandı.

Filarmoni Sanat Akademisi Müdürü Said Işık, yaklaşık 40 kişilik bir ekipten oluşan koronun yoğun bir emekle hazırlandığını belirtti.

Ortaya çıkan tabloyu son derece etkileyici bulduklarını vurgulayan Işık, emeklerinin karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Filarmoni Sanat Akademisi Halkla İlişkiler Müdürü Hatice Gölcü ise sahnede ve sahne arkasında emeği geçen tüm koro üyelerini tebrik etti.