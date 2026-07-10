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Maraş’ta imece usulü aşure geleneği yaşatıldı

Maraş’ta imece usulü aşure geleneği yaşatıldı
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Kahramanmaraş'ta Muharrem ayı dolayısıyla mahalle sakinleri imece usulü bir araya gelerek aşure yaptı.

Kahramanmaraş'ta Muharrem ayı dolayısıyla mahalle sakinleri imece usulü bir araya gelerek aşure yaptı. Vatandaşların ortak çalışmasıyla hazırlanan aşure, pişirildikten sonra mahalle sakinlerine ikram edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Şehit Evliya Mahallesi'nde kadınlar bir araya gelip kazan başına geçti. Kazanda buğday, nohut ve fasulye gibi bakliyatları haşlayıp; kuru kayısı, incir ve üzüm gibi kuru meyvelerle tatlandırılarak aşure hazırladı. Mahalle sakinlerinin destekleriyle gerçekleştirilen aşure etkinliğiyle birlik beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Mahalle sakinlerinden Seher Kireşçi, Muharrem ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, bu geleneğin Türkiye'nin dört bir yanında yaşatıldığını söyledi. Mahallede herkesin imkanı ölçüsünde katkı sunduğunu ifade eden Kireşçi, imece kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Mahalle İmamı Mustafa Topal ise Muharrem ayının İslam'da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, mahalle sakinlerinin bir araya gelerek bu geleneği yaşatmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Eskiden mahallede tüm kadınların imece usulüyle aşure hazırladığını anlatan Topal, bu kültürü genç kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını söyledi. Topal, mahalle halkının el birliğiyle temin ettiği malzemelerle hazırlanan aşurenin pişmesinin ardından vatandaşlara ikram edildiğini kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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