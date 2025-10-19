Haberler

Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi Öğrencilerinin Etkinliği

Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi Öğrencilerinin Etkinliği
Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi öğrencileri, dönem boyunca hazırladıkları konser ve resim sergisiyle sanatseverlerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler, farklı enstrümanlarla dünya klasikleri ve batı müziği eserlerini seslendirdi.

Kahramanmaraş'ta Filarmoni Sanat Akademisi öğrencileri, hazırladıkları konser ve resim sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Filarmoni Sanat Akademisi'nde öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikte, öğrenciler dönem boyunca üzerinde çalıştıkları eserleri sergileyerek yeteneklerini gösterdi.

Program, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin açılışıyla başladı. Davetliler, 150'nin üzerinde eserin yer aldığı sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Etkinliğin konser bölümünde öğrenciler, piyano, keman, bağlama, bateri ve gitar gibi enstrümanlarla dünya klasikleri ve batı müziği eserlerini seslendirdi.

Filarmoni Sanat Akademisi Müdürü Said Işık, öğrencilerin yıl boyunca özveriyle hazırlandığını belirterek, "Girişte resim sergimiz bulunuyor. İçeride de geniş bir müzik yelpazesine sahip öğrencilerimiz farklı enstrümanlarla sahne alıyor." dedi.

Halkla İlişkiler Müdürü Hatice Gölcü ise öğrencilerin bir dönem boyunca hazırladıkları eserleri bugün veliler ve konuklar karşısında sergilediklerini ifade ederek, "Piyano, yaylılar, bağlama ve gitar gruplarımızın yer aldığı konserimizle öğrencilerimiz yeteneklerini gösterecek." diye konuştu.

Konserde sahne alan 9 yaşındaki İpek Kaba, piyano çalmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımla birlikte birçok enstrümanla sahneye çıkacağız. Piyano çalmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sahne alan 7 yaşındaki Kubilay Yarbasan, ilk kez seyirci karşısında performans sergilemenin heyecanını yaşadığını, uzun süredir piyano eğitimi aldığını ve sahneye çıkmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi.

Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Kültür Sanat
