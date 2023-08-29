Kahramanmaraş depreminden etkilenen Samandağ'a kütüphane kazandırıldı

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ve TED Üniversitesi, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesine bir kütüphane kazandırdı. KİGDER tarafından alınan 1200 kitapla oluşturulan kütüphane, çocukların geleceğine ışık tutacak.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ve TED Üniversitesi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesine bir kütüphane kazandırdı.

KİGDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yapı Kredi ve İş Bankası yayınlarından oluşan 1200 kitap alındı.

KİGDER tarafından alınan konteynerin iç mobilyaları yaptırıldı ve kütüphane oluşturuldu.

İlçeye kazandırılan kütüphaneye ilişkin açıklamada bulunan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, 6 Şubat'ta tüm ülkeyi derin bir acıya boğan depremin ardından, yıkılanları yeniden inşa etmenin ve yaraları sarmanın uzun ve zorlu bir süreç olduğunu bildiklerini ancak bu zorlukları aşmak için iş birliğiyle çalışmak gerektiğini belirtti.

Çocukların geleceğine ışık tutmak adına önemli bir adım atıp Samandağ ilçesine bir kütüphane kazandırdıklarını aktaran Karaoğlu, projeye emek verenlere teşekkür etti.