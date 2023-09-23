Kahramankazan'da "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi" düzenlendi

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden şair, yazar, düşünür Necip Fazıl Kısakürek, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen etkinlikte anıldı.

Kahramankazan Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili, müzisyen ve besteci Yücel Arzen orkestrasıyla katıldı. Sanatçı Sezen Kiremit de program boyunca Arzen'e eşlik ederek eserleri seslendirdi.

"Türkiye Yüzyılı" şarkısının da bestecisi olan müzisyen Yücel Arzen ve orkestrası tarafından Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini konu alan müzik dinletisi sunuldu.

Ayrıca, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, programda "Sakarya Türküsü" adlı şiiri okudu.

Yücel Arzen, "Sakarya Türküsü" adlı şiiri seslendirirken salondaki dinleyiciler hep birlikte ayağa kalkarak ona eşlik etti.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada, Yücel Arzen ve orkestra üyelerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Edebiyata, şiire, şaire verdiğimiz değer paha biçilemez. Necip Fazıl Kısakürek de vatanımızın en değerli en önemli şairlerinden, yazarlarından, düşünürlerinden birisiydi. Yücel Arzen ve orkestrası eşliğinde bugün üstat Necip Fazıl'ı vefatının 40. yılında anma programı gerçekleştirdik. O değerli eserleri unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

"Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi", Belediye Başkanı Oğuz'un Yücel Arzen'e Türk bayrağı hediye etmesi ve "Türkiye Yüzyılı" şarkısının hep birlikte söylenmesiyle sona erdi.