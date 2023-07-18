Kağızman'ın Unutulmaya Yüz Tutmuş Türküleri Seslendirildi

KARS'ın Kağızman ilçesine ait unutulmaya yüz tutmuş türküler yerel sanatçılar tarafından seslendirildi. Derlenen 21 türkü, Kağızman'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kayısı ve Kültür Festivali'nde tanıtıldı. Kağızman ilçe Kaymakamlığı ve Belediyesinin destekleriyle 'Kağızman Kültürüne Dair Derlenen Türküler' projesi başlatıldı. Emekli TRT sanatçısı Zeki Çiçek ve araştırmacı yazar Sait Küçük'ün öncülüğünde 10 ayda 364 türkü 114 kaynak kişinin özgeçmişi derlenip kaleme alındı. Türkülerden 21'i İzmir'de bir müzik stüdyosunda 11 yerel sanatçı tarafından seslendirilerek kayıt altına alındı. Çalışmayla ilgili 650 sayfalık kitap ve 21 türkünün yer aldığı 100 adet CD üretilip Kağızman Belediye'sine teslim edildi.

FESTİVALDE TANITIM

Kağızman'ın unutulmaya yüz tutmuş türkülerinin tanıtımı 3'üncü Kayısı ve Kültür Festivali'nde yapıldı. İlçedeki İstiklal Alanı'nda düzenlenen festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. TRT İzmir Radyosu emekli Türk Halk Müziği sanatçısı emekli Zeki Çiçek, ses sanatçıları Ezgi Doğan, Uygar Önalan, Fahrettin Çolak, Emre Durdi ve Ayşegül Kuş, yeniden derlenen 11 türküyü seslendirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte konuşan emekli sanatçı Zeki Çiçek 'Kağızman Kültürüne Dair Derlenen Türküler' projesi hakkında bilgi verdi. Çiçek, yaklaşık 10 ayda 364 türkü ve 144 kaynak kişinin özgeçmişi derlendiğini belirten Çiçek, 21 türkünün stüdyada seslendirildiğini ve CD'ye aktarıldığını kaydetti.Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, ilçeye ait türkülerin derlenerek gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtere, Kağızman'ın yetiştirmiş olduğu TRT İzmir Radyo sanatçısı Zeki Çiçek ve araştırmacı yazar Sait Küçük'ün ortaya koyduğu 'Kağızman Kültürüne Dair Derlenen Türküler' adlı kitap ve albüm projesini hayata geçirdik. Kağızman kaymakamlığı ve Kağızman belediyesi olarak maddi ve manevi yönden destekledik. Ortaya kalıcı bir eser çıktı. Bizler bu fani dünyada konup götüreceğiz fakat eserler kalıcıdır. Böyle kıymetli bir mirası yarınki kuşaklara aktarmaktan mutluyuz ve kıvançlıyız diye konuştu. Ses sanatçıları Ezgi Doğan, Uygar Önalan, Emre Durdi, Harun Koman unutulmaya yüz tutmuş eserleri seslendirmekten mutlu olduklarını söyledi. (DHA)