Kars'taki Deniz Gölü eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Deniz Gölü, eşsiz manzarası, temiz havası ve zengin canlı çeşitliliğiyle doğaseverleri bekliyor.

Aras Vadisi'nin kuzeyindeki dağların arasında yer alan Deniz Gölü, kış aylarında beyaz örtüyle, yaz aylarında ise yeşil ve mavi tonlarıyla ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Deniz seviyesinden 1898 metre yükseklikte bulunan ve yaklaşık 1125 metrekare alana sahip göl, doğal yapısı ve çevresindeki yürüyüş alanlarıyla ilgi çekiyor.

Yağmur ve kar sularıyla beslenen tektonik özellikteki göl, çok sayıda göçmen kuşa ve aynalı sazan balıklarına yaşam alanı oluşturuyor.

Köylüler tarafından özenle korunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye'nin İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında daha önce binlerce sazan balığı bıraktığı göl, Çengilli köyü sakinleri tarafından doğal yapısının bozulmaması için özenle korunuyor.

Doğal sit alanı olarak 2020 yılından bu yana korunan Deniz Gölü, kamp yapmak ve tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.

Ziyaretçilerden Muhammed Taşdemir, AA muhabirine, Kars'ın Kağızman ilçesinde zirvede yer alan Deniz Gölü'ne hayran kaldığını söyledi.

Gölün çevredeki köylüler tarafından korunduğunu anlatan Taşdemir, "Doğal güzelliğiyle ilgi çekici, çok hoş güzel bir yer. Ulaşım için herhangi bir sıkıntı yaşamadık, çok rahat geldik. Buranın doğal güzelliğini duyduk geldik. Havası, suyu temiz, balıklar çok güzel. İnsanlar buraya gelip moral depolayabilir." dedi.