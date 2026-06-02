Köyceğiz'de atık kağıtlar sanata dönüştü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin atık kağıtlardan hazırladığı 'Kağıdın Dönüşüm Yolculuğu' sergisi törenle açıldı. Geri dönüşüm bilinciyle üretilen eserler büyük ilgi gördü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi El Sanatları ve Geri Dönüşüm Atölyesi kursiyerlerinin bir kış boyunca hazırladığı eserlerden oluşan "Kağıdın Dönüşüm Yolculuğu" Sergisi düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

Sergide, geri dönüşüm bilinciyle toplanan gazete ve çeşitli atık kağıtlar, kursiyerlerin el emeğiyle sepetlere, dekoratif ürünlere ve birbirinden güzel aksesuarlara dönüştürüldü. Atık olarak görülen malzemelerin sanat ve üretimle yeniden hayat bulduğu eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ürünlerinin sergilendiği etkinlikte, geri dönüşümün çevresel önemi ve üretmenin değeri bir kez daha vurgulandı. Sergi aynı zamanda kursiyerlerin edindikleri bilgi ve becerileri toplumla paylaşmalarına fırsat sundu.

Serginin açılışında kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni toplarken, el emeğinin, sabrın ve üretkenliğin en güzel örnekleri ziyaretçilerle buluştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
