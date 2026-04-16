Haberler

Kadıralak Yaylası'ndaki mavi yıldız çiçekleri kar altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası, bu yıl nisanda yağan kar nedeniyle ünlü mavi yıldız çiçeklerini gösteremedi. Mavi zakkum olarak da bilinen ve koruma altında olan bu çiçekler, her yıl fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 metre rakımlı Kadıralak Yaylası, "mavi zakkum" olarak da adlandırılan mavi yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapıyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

Çiçekleriyle adından söz ettiren yayla, bu tarihlerde fotoğraf sanatçılarının da önemli duraklarından oluyor.

Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan ve bir ay boyunca yaylayı adeta maviye boyayan çiçekler, bu sene kar altında kaldı.

Kaynak: AA / Ertuğrul Baştan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

