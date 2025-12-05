Haberler

"Kazların Senfonisi" fotoğraf sergisi İzmir'de açıldı

'Kazların Senfonisi' fotoğraf sergisi İzmir'de açıldı
Güncelleme:
Fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci'nin Kars kazlarını konu alan 'Kazların Senfonisi' adlı fotoğraf sergisi, İzmir'de sanatseverlerle buluştu. Sergide Ekinci'nin 2014 yılından bu yana çektiği 33 siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor.

Fotoğraf sanatçısı Kadir Ekinci'nin, Kars kazlarını konu alan "Kazların Senfonisi" adlı fotoğraf sergisi, İzmir'de sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Ekinci'nin 2014 yılından bu yana Kars kazlarını belgelediği 33 siyah-beyaz fotoğraf yer alıyor.

Açılışta konuşan Ekinci, 35 yıldır fotoğraf sanatıyla uğraştığını ve 10 yıl boyunca doğup büyüdüğü Kars'ın simgesi haline gelen kazları fotoğrafladığını söyledi.

Kars'ta kazların yaşamın bir parçası olduğunu belirten Ekinci, "Kazların dünyasına, yaşam alanına girmek istedim. Doğanın bu narin güzelliklerini fotoğraflamak istedim. Benim gördüğüm bu dünyayı insanlarla paylaşmaktan keyif alıyorum." diye konuştu.

Sergiyi gezen sanatseverlerden Nevres Özcan ise siyah-beyaz fotoğrafların duygu yoğunluğunu artırdığını, fotoğrafların şiirsel bir etki taşıdığını ifade etti.

Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat
