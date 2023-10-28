Kadıköy'de Cumhuriyetin 100. Yılı Coşkusu

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında Bağdat Caddesi'nde Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirecek. Her yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi olan Kadıköy'de 100. yıl coşkusu, Zülfü Livaneli'nin Caddebostan Sahili'nde vereceği konserle devam edecek.

Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında Bağdat Caddesi'nde Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirecek. Her yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının merkezi olan Kadıköy'de 100. yıl coşkusu, Zülfü Livaneli'nin Caddebostan Sahili'nde vereceği konserle devam edecek.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, Kadıköy'de büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşleri ile her yıl 29 Ekim kutlamalarının merkezi haline gelen Kadıköy, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde daha coşkulu kutlamalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından günler öncesinden başlayan Cumhuriyet etkinlikleri, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek iki büyük kutlama programıyla 100. yıl coşkusunu doruğa çıkaracak.

BÜYÜK CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ 19.23'TE BAĞDAT CADDESİ'NDE

Kadıköy'de Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarının merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Cumhuriyet sevdalısını ağırlayacak olan Bağdat Caddesi olacak. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle 19.23'te Suadiye Işıklar'da başlayacak Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kadıköy Belediyesi tarafından binlerce Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalenin dağıtılacağı yürüyüş, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın İskele Sokak'ta yapacağı kutlama konuşmasının ardından son bulacak.

100. YIL KONSERİ ZÜLFÜ LİVANELİ'NDEN

Birbirinden özel Cumhuriyet şarkıları ve marşları eşliğinde yapılacak yürüyüşün ardından 100. yıl coşkusu, Caddebostan Sahili'nde Zülfü Livaneli Konseri ile devam edecek. Usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye solist olarak Zeynep Helvaşi, Teyfik Rodos ve Görkem Ezgi Yıldırım yanı sıra şef Rengim Gökmen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası da eşlik edecek. Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü ve Zülfü Livaneli'nin 100. Yıl Konseri, Kadıköy Belediyesi tarafından çok sayıda kamera ve drone çekimleriyle canlı olarak sosyal medya platformlarından da yayınlanacak.

"Cumhuriyet'in Aydınlık Yüzü Kadıköy" sloganıyla Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü karşılamaya hazırlanan Kadıköy Belediyesi, günlerdir Cumhuriyet Bandosu eşliğinde Kadıköy'ün sokaklarında ve caddelerinde Türk Bayrağı dağıtıyor. Kadıköy'ün tüm mahallelerini tek tek dolaşan Cumhuriyet Bandosu ve beraberindeki ekipler, Kadıköy'ü ay yıldızlı bayraklarla donatıyor. 100. yıl kutlamalarını sokaklara taşıyan Kadıköy Belediyesi, kültür ve spor merkezlerinde düzenlediği etkinliklerle de Kadıköylülere Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşatmaya devam ediyor.