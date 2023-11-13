Keanu Reeves'ın başrolünde oynadığı ünlü aksiyon serisi John Wick, yeni bir projeye imza atıyor. Yönetmen Chad Stahelski, John Wick animesinin geliştirilmeye başlandığını açıkladı. Japon animeleri ile büyük ilgi gören John Wick serisi, bu sefer dizi formatında izleyicilerle buluşacak.

Keanu Reeves'ın başrolünde oynadığı ünlü aksiyon serisi John Wick, son olarak 4'üncü filmiyle karşımıza çıktı. John Wick 5 sürprizi sonrası yönetmen Chad Stahelski yeni bir müjde verdi. Buna göre John Wick animesi proje aşamasında.

Yönetmen Chad Stahelski açıkladı: John Wick animesi geliyor

Japon animeleri son yıllarda büyük ilgi görmeye başladı. Hem ünlü animelerin uyarlamaları hem de ünlü dizilerin animeleri bir bir karşımıza çıkıyor. İşte John Wick animesi de heyecan yaratan projeler arasında.

Serinin ilk filminde yönetmen yardımcısı olan Chad Stahelski, diğer üç filmde ise yönetmen koltuğunda oturdu. Stahelski katıldığı bir Podcast programında John Wick animesi için heyecanlı olduğunu açıkladı. Japon animelerine hayran olduğunu açıklayan yönetmen, projenin geliştirilmeye başladığını da söyledi.

Japon animeleri, özellikle aksiyon sahneleri bol olan John Wick serisi için biçilmiş kaftan. Bildiğiniz gibi animeler özellikle aksiyon sahneleri ile seyirciyi ekrana bağlıyor. Bu anlamda John Wick anime projesi film şeklinde değil dizi formatında olacak.

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Hollywood ise Japon animeleri ile uzun süredir haşır neşir. Animatrix ve Blade Runner 2049 kısa filmleri ilk akla gelen çarpıcı projeler. Yine Witcher dizisi de son olarak anime olarak karşımıza çıktı. John Wick anime projesi başarılı olursa, daha fazla Hollywood yapımını anime olarak görme ihtimalimiz var.

John Wick, kiralık katillerin kol gezdiği bir dünyada önemli bir anti kahraman. İlk filmde kişisel bir meseleden başlayan John Wick macerası, ait olduğu evrenin tüm geleneksel hiyerarşisini yıkmasıyla son buldu. Ancak bildiğiniz gibi John Wick 5 için onay alınmış durumda. Bu filmde ise nasıl bir maceranın bizleri beklediği merak konusu.