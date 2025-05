Jennifer Lopez Antalya'da Konser Verecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.

Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li şarkıcı, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında konser verecek.

Geçmişte Christina Aguilera, Tom Odell, JasonDerulo, Dua Lipa, Tom Jones'u da ağırlayan otel, Lopez'i ikinci kez konuk edecek.

Yaklaşık 6 yıl önce aynı otelde Türkiye'deki hayranlarıyla buluşan Lopez, bu yıl da 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da etkileyici sesi, güçlü koreografileri, özel dans ekibi ve ışıltılı sahne performansıyla müzik şöleni sunacak. Konser saat 22.00'de başlayacak.

Konserin biletleri ise 20 bin liradan Bubilet'te satışa sunuldu.