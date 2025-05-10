Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Jennifer Lopez Antalya'da Konser Verecek

Jennifer Lopez Antalya'da Konser Verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da düzenlenecek olan "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında Regnum Carya'da sahne alacak. Konser, müzik şöleni sunacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.

Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li şarkıcı, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında konser verecek.

Geçmişte Christina Aguilera, Tom Odell, JasonDerulo, Dua Lipa, Tom Jones'u da ağırlayan otel, Lopez'i ikinci kez konuk edecek.

Yaklaşık 6 yıl önce aynı otelde Türkiye'deki hayranlarıyla buluşan Lopez, bu yıl da 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da etkileyici sesi, güçlü koreografileri, özel dans ekibi ve ışıltılı sahne performansıyla müzik şöleni sunacak. Konser saat 22.00'de başlayacak.

Konserin biletleri ise 20 bin liradan Bubilet'te satışa sunuldu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı

Anne-babalar dikkat! Bakanlık 2 ürünün daha satışını yasakladı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.