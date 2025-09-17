Japonya Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye'deki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Türkiye'de bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyetin eşlik ettiği Akiko Mikasa, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunulmasının ardından heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akiko Mikasa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat