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İzmit'teki Fransız Okulu binası restore edilerek halka açılacak

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Osmanlı döneminde inşa edilen Fransız Okulu binasının restore edilerek halka açılması hedefleniyor. Tarihi okulun kültür amaçlı kullanılması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Osmanlı döneminde 19. yüzyılda inşa edilen "Fransız Okulu" binasının restore edilerek halka açılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, Tepecik Mahallesi'ndeki eski vergi dairesi binasının ağır hasarlı olduğu için 2022'de boşaltılarak yıkımının yapıldığını anlattı.

"Sörler Okulu"nun (Osmanlı döneminde inşa edilen Fransız okulu) önündeki eski vergi dairesinden boşalan alanda esnafın otopark istediğini aktaran Büyükakın, buranın açık alan olarak kullanılmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.

Tarihi okul binasıyla ilgili de çalışmaların sürdüğüne değinen Büyükakın, "Tarihi okulun restore edilmesini ve kültür amaçlı fonksiyon yüklenmesini düşünüyoruz. Kütüphane olarak kullanılması için de Kültür Bakanlığının çalışması devam ediyor." ifadesini kullandı.

Büyükakın, otoparkın başka alanda yapılmasının ön görüldüğünü belirterek, meydan olarak kullanılacak alanın insanlara hizmet edecek mekan haline geleceğini, böylecek bölgeye hareketlilik getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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