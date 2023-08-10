İzmit Belediyesi, Hulusi Kentmen'in evini canlandırma projesini paylaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yeşilçam'ın unutulmaz aktörü Hulusi Kentmen'in İzmit'te bulunan evini canlandırma projemiz, İzmit'in tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak üzere attığımız en önemli adımlardan biri" dedi.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Hürriyet, proje sürecini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Hürriyet, şunları kaydetti:

"Veliahmet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve merhum Hulusi Kentmen'e ait olan evi, Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi olarak İzmit'in kültür hazinesine kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda lazer tarama ile mevcut yapı sökülmeden önce yapının 3 boyutlu belgelemesi yapıldı bu verilere göre bir rölöve oluşturuldu.

28 Ekim 2020 tarihinde Adalar Rotary Kulübü ile Hulusi Kentmen'in evinin yapımı ile ilgili protokol imzalandı. Rölöve projesi ve raporunun fotoğraf albümünün, malzeme ve bozulma analiz paftası, yapıya ilişkin restitüsyon proje ve raporları, rekonstrüksiyon/restorasyon projelerinin raporları ve müdahale paftaları hazırlandı, 27 Mayıs 2021 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilip onaya sunuldu.

Bu süreçlerin içerisinde yer alan ancak yönetimi değişen Adalar Rotary Kulübü ile imzalanan protokol 28 Ekim 2021'de son buldu. Bunun üzerine tüm yetki ve sorumluluk İzmit Belediyesi dahilinde, 18 Kasım 2021'de gerekli can ve mal güvenliği önlemleri alınarak ve KUDEB denetiminde tescilli yapının el ile itinalı söküm çalışmalarına başlandı ve 30 Kasım 2021 tarihinde sökümü tamamen tamamlandı.

Restitüsyon ve rekonstrüksiyon projesi ve raporu hazırlanıp Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce 19 Ocak 2022 tarihinde onaylandı. Rölöve projesi ve rölöve raporu, restitüsyon projesi ve restitüsyon raporu, rekonstrüksiyon projesi ve rekonstrüksiyon raporu, elektrik, mekanik ve statik projelerinin tamamlandı.

Tüm gerekli onaylı projelerinin tamamlanmasının ardından tescilli yapıya ilişkin elektrik, mekanik ve statik projelerinin hazırlık aşamalarına başlandı. Ardından elektrik ve mekanik projesi için hizmet alımı ile projelerin hazırlık süreçleri başladı. Yaklaşık maliyet hazırlığına geçildi ve 20 Eylül 2022'de yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı.

Uygulanan tüm projelerinin ve yaklaşık maliyet hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından ise 10 Kasım 2022 tarihinde 'Hulusi Kentmen Anı Evi Sivil Mimarlık Örneği Yapının Rekonstrüksiyonu Yapım İşi' şeffaf bir şekilde ihalesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar devam ettiği sırada 6 Şubat Maraş depreminden ihaleyi kazanan yüklenici firma Kahramanmaraş'ta ikamet ettiğinden maddi manevi oldukça etkilenmiştir ve uygulama çalışmalarına bir süre ara verilmiştir.

Yüklenici firmanın maddi ve manevi olarak düzene girmesinin ardından uygulama çalışmalarına tekrardan başlandı. Oturum alanı 60 metrekare olan sivil mimarlık örneği yapının radye temel çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ahşap karkas çalışmalarına devam edilmektedir. İzmit Belediyesi olarak attığımız bu önemli adımın, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki kıymet ve öneminin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürdüğümüzün bilinmesini istiyoruz."