İzmirli Gazetecilerden Sosyal Sorumluluk Projesi: 'Nerede Haber Orada Biz' Kitabı

İzmirli 46 deneyimli gazeteci, yaşadıkları anıları derlenen 'Nerede Haber Orada Biz' kitabında topladı. Kitabın geliri deprem ve savaş mağduru çocuklara bağışlanacak.

İzmirli 46 deneyimli gazeteci, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Gazeteciler, meslek hayatları boyunca yaşadıkları anılarını gazeteci Müslüm Karaaslan'ın derlediği, Gülşen Ülkü'nün editörlüğünü yaptığı "Nerede Haber Orada Biz" kitabında topladı. Kitabın geliri, 6 Şubat'ta yaşanan depremden ve Rusya- Ukrayna savaşından etkilenen çocuklara bağışlanacak.

Kitapta yazıları bulunan gazeteciler Müslüm Karaaslan, Murat Şahin, Murat Ervin, Esat Erçetingöz, Emin Varol, Mustafa Akbaş, Emre Döker, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı ziyaret ederek "Nerede Haber Orada Biz" kitabını armağan etti. Kitap hakkında Başkan Arda'ya bilgi veren gazeteciler, fikrin sosyal sorumluluk projesi olarak doğduğunu dile getirdiler. Gazetecilere teşekkür eden Başkan Arda, "Bu kitapla tarihe not düşerek hem genç gazetecilere yol göstermeniz hem de toplumsal dayanışmaya önemli bir katkı koydunuz. Bu çok kıymetli bir çalışma" dedi.

KİTAP HAKKINDA

"Nerede Haber Orada Biz" adlı kitapta; Nebil Özgentürk, Hakan Kara, Atila Sertel, Dilek Gappi, Misket Dikmen, Okan Yüksel, Gürkan Ertaç, Osman Ülkü, Yaşar Aksoy, Timuçin Tülis, Sedat Kaya, Reyhan Berkman, Hakan Akarcalı, Sedat Pişirici, Ercan Doğu, Atilla Köprülüoğlu, Esat Erçetingöz, Halil İbrahim Hüner, Yusuf Çınar, Işık Teoman, Engin Uğur Ağır, Muhittin Akbel, Haluk Güney, Sinan Genç, Nüvit Tokdemir, Suavi Yardımoğlu, Emin Varol, Melih Üstkanat, Mustafa Oğuz, Bahri Karataş, Alahattin Gürırmak, Muzaffer Tezel, Sinan Doğan, Serkan Aksüyek, Hakan Dirik, Güray Ervin, Murat Ervin, Süleyman Sağat, Murat Şahin, Mehmet İnmez, Ceyhan Torlak, Kadir Kemaloğlu, Mutlu Duman, Emre Döker, Mustafa Akbaş, Müslüm Karaaslan'ın yazıları yer alıyor.