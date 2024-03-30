İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, her gün binlerce kişiyi iftarda buluşturuyor

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kurduğu sofralarla İzmir ve Manisa'da her gün 3 binin üzerinde kişiyi iftarda buluşturuyor.

Bölge Müdürü Tahir Emre Can, yaptığı açıklamada, hayır ve bereket ikliminin hakim olduğu ramazanı idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu yıl 81 ilde ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurduklarını ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Bizler de bu mübarek günlerin maneviyatına ve geleneklerine uygun şekilde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için gayret ediyoruz. Bu bilinç ve inançla İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak İzmir'de Bayraklı Çay Mahallesi, Konak Hisar Camii avlusu, Bornova Bilal Saygılı Camisi avlusu, Manisa'da ise Şehzadeler Namazgah Vakıf İşhanı ve Şehzadeler Yiğitbaşı Camisi alanlarında kurulu olan iftar çadırı noktalarında 3 binden fazla kişiye günlük iftar verilmektedir. Hedefimiz ramazan ayı sonunda 100 bin kişiye iftar yaptırmış olmaktır. Bu birlikteliğimize destek veren tüm vakıflarımıza, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Tahir Emre Can, sofralarına herkesi beklediklerini de ifade ederek tüm Müslümanların yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kutladı.