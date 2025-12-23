Urla gastronomide "yıldız toplama" rotasının durağı oldu

Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisinde biri 2, üçü 1 yıldızlı restoranlarla temsil edilen İzmir'in Urla ilçesi, uluslararası gastronomi turizminde adından söz ettirmeye başladı.

Michelin Rehberi seçkisine ilk kez 2024 yılında dahil edilen İzmir'de ilk yıldızı Vino Locale, OD Urla ve Teruar Urla aldı.

2025 seçkisinde bu üç restoran yıldızlarını korurken yine Urla'da hizmet veren Narımor listeye eklendi.

2026 seçkisinde ise şef Ozan Kumbasar ve eşi Seray Kumbasar'ın birlikte işlettiği Vino Locale, iki Michelin yıldızına layık görülerek Türkiye'deki bu ünvana sahip iki işletmeden biri oldu.

İzmir, ayrıca Bib Gourmand kategorisinde 5, tavsiye edilen işletmeler listesinde ise 7 restoranla Michelin Rehberi'nde yer aldı.

Şef Ozan Kumbasar, Michelin yıldızlı restoranların önemini anlattı

İlçede iki Michelin yıldızlı restoranın gastronomi turizmi açısından önemini AA muhabirine değerlendiren şef Ozan Kumbasar, dünyada Michelin yıldızlı restoranlara gitmenin "yıldız toplamak" olarak adlandırıldığını söyledi.

Gastronomi turizminin Urla'yı planlı bir destinasyon haline getirdiğini ifade eden Kumbasar, "Yıldız toplayan insanlar, Türkiye'ye Michelin yıldızlı restoranlar için geliyor. Bunun İzmir'de olması bizim kadar hem yerel üretici hem de esnaf için çok önemli." dedi.

Kumbasar, gastronomi turizminde insanların yalnızca restorana gelmekle kalmadığını belirterek, "Bir yerde kahvaltı ediyorlar, hediyelik eşya alıyorlar, otelde kalıyorlar, kafede kahve içiyorlar, geziyorlar. İzmir'de bir tane iki yıldızlı Michelin restoranın olması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Michelin Rehberi'nin iki yıldızlı restoranları "rota değiştirmeye değer" olarak tanımladığını anımsatan Kumbasar, bu ünvanın İzmir'in uluslararası gastronomi haritasındaki yerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Çocukluk tutkusu zirveye taşıdı

Yemekle kurduğu bağın çocukluk yıllarında başladığını anlatan Kumbasar, mutfağın kendisi için bir meslekten çok bir tutku olduğunu ifade etti.

İlkokul döneminde annesi ile babasının ortak bir şirket kurduğunu, okuldan sonra evde onları beklerken yemek denemelerine başladığını anlatan Kumbasar, şunları kaydetti:

"Annemin tarif kitaplarından yemek yapmaya başladım. Yavaş yavaş önce ilkokul, sonra ortaokul, lise ve üniversite arkadaşlarıma yemek yapmaya başladım. Baktım ki yemek yaparken kafamı dağıtabiliyorum, mutlu oluyorum. Bana rehabilitasyon gibi geliyor, iş gibi gelmiyor. Hala da öyle. Bu işten çok keyif alıyorum."

Urla'nın tarımı ve denizi mutfağın temeli

Sekiz yıl önce Urla'da restoran açmalarıyla yolculuğun somutlaştığını dile getiren Kumbasar, bölgeyi de ürünlere yakın olduğu için seçtiklerini vurguladı.

Küçük bir ilçede dört farklı Michelin yıldızlı restoranın olmasının tesadüf olmadığını belirten Kumbasar, "Doğru ürüne çok kolay ulaşabiliyoruz. Çiftçimizle anlaşmalı tarım yapıyoruz. Bir ürünü tarladan koparttığınız gün pişirmeniz ile aradan üç beş gün geçtikten sonra pişirmeniz arasında o kadar büyük bir fark var." diye konuştu.

Kumbasar, Urla'nın enginarı, kınalı bamyası, mavi kuyruklu karidesi, Ege otları, cibesi ve radikasıyla doğru sezonda, doğru teknikle çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

Restoranın kurucu ortaklarından Seray Kumbasar ise işletme yönetimi ve içecek eşleşmelerini üstleniyor.

Seray Kumbasar, Michelin'in Türkiye'de ilk kez verdiği "Michelin Sommelier 2024" ödülüne layık görüldü.

Restoranı kurarken ödül hedeflemediklerini vurgulayan Kumbasar, "Biz kendine yetebilen bir restoran olmak istedik. Restoranımızı inşa ederken, bahçemizi yaparken doğaya uyumlu, minimum atıkla, bölge ürünlerini kullanarak, bölge insanlarıyla beraber çalışabileceğimiz bir ekosistem kurmak istedik." dedi.