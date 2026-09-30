İzmir Menderes'te tasarımcı Demirbaş, ileri dönüşüm müzesi kurmayı hedefliyor

Endüstriyel tasarımcı Ahmet Tarık Demirbaş, eski dikiş makineleri, çeşitli mekanik parçalardan oluşan bir birçok malzemeyi; otomobil, hayvan figürleri, abajur, tekne ve dekoratif eşyalara dönüştürüyor. Cıvatalı birleştirme tekniği kullanarak binbir emekle ürettiği eserleri ileri dönüşüme kazandıran Demirbaş'ın en büyük hayali ise bunları sergileyeceği bir müze kurmak.

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan endüstriyel tasarımcı Ahmet Tarık Demirbaş, kullanılmayan malzemeleri sanat eserlerine dönüştürerek onlara yeniden hayat veriyor. Çocukluk yıllarını annesinin dikiş makinesi masasında ders çalışarak geçiren 60 yaşındaki Demirbaş, bu hatıralarından esinlenerek çalışmalarına ilk olarak dikiş makinelerini dönüştürerek başladı. Sanatçı, 2016 yılında dikiş makinelerini traktör, otomobil ve tekne gibi araçlara dönüştürdü.

Demirbaş, şimdi ise mekanik aksamlar, otomotiv parçaları ve kurmalı saatler gibi kullanım ömrünü yitirmiş birçok malzemeyi hayvan figürleri, abajurlar, dekoratif eşyalar ve heykeller gibi birbirinden farklı sanat eserlerine dönüştürüyor. Binbir emekle hayata geçirdiği eserlerinde kaynak kullanmayan Demirbaş, parçaları cıvatalı birleştirme tekniğiyle bir araya getiriyor. Ürettiği eserleri Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen Demirbaş'ın en büyük hedefi ise bir ileri dönüşüm müzesi kurmak.

Amaç, sıfır atık hedefine ulaşmak

Endüstriyel tasarımcı olmasının bu işe başlama açısından çok büyük bir etken olduğunu söyleyen Ahmet Tarık Demirbaş, "Uzun yıllar proje, taahhüt ve farklı disiplinlerde endüstriyel tasarımla uğraştım. Bu yıllar içerisinde otomotiv teknolojisinden endüstriyel mutfak sektörüne kadar patentli birtakım çalışmalarım oldu. Milli projelere kadar uzanan, motor üzerine geliştirdiğim bir patent de söz konusuydu. Daha sonraki yıllar içerisinde ise yapmış olduğum çalışmalarda çevre bilincini daha ön plana çıkarmak, toplumumuza daha faydalı olabilmek ve sıfır atık hedefine ulaşmak amacıyla 'sürdürülebilir çevre bilinciyle yeniden tasarlamak' mottosunu vurgulamak istedim" dedi.

'İleri dönüşüm' vurgusu

Yaptığı çalışmalarda, her türlü mekanik parça, dikiş makinesi, kurmalı saatler, otomotiv parçaları gibi ekonomik ömrünü tamamlamış birçok malzemeyi kullandığını ifade eden Demirbaş, "Benim burada yapmış olduğum çalışma aslında geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm. Geri dönüşümde malzeme ekonomik ömrünü tamamladığında, belli bir süre sonra eritilerek tekrar ekonomiye kazandırılmaya çalışılıyor. Fakat ben bunu bir adım daha ileriye taşıyarak ileriye dönüştürüyorum. Yapmış olduğum çalışmalarda diğer sanatçılardan farklı olarak cıvatalı birleştirme yapıyorum. Bir lego gibi gerçek bir parçayı söküp takma hissini yaşıyorsunuz. Zaman içinde eksik olan parçayı tamamlayabiliyorum veya eseri daha ileriye taşıyacak, daha uygun bir parça bulursam onu değiştirebiliyorum" şeklinde konuştu.

Yaptığı çalışmalara ilk olarak dikiş makineleri ile başladığını belirten Demirbaş, "İlk başlarda traktör veya otomobil tarzı tasarımlar yaparken, daha sonra eşimin de tavsiyesiyle tekneler ve yelkenliler yapmaya başladım. Zaman içinde çevremdeki arkadaşlardan ve takipçilerimden gelen taleplerle eve ve dekorasyona yönelik, abajur gibi mobilyaya daha uyumlu olabilecek çalışmalar da yaptım. Şu anda ise otomobil parçalarından heykeller yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Amacım ileri dönüşüm müzesi kurmak"

2016 yılından beri profesyonel olarak bu işe devam ettiğini aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bodrum, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok platformda sergilerim oldu. Amerika'da Teksas Müzesi'nden ve İngiltere'den bile teklifler aldık. Amacım, ileride bir destekçi veya sponsor bulabilirsem el birliğiyle bir ileri dönüşüm müzesi kurmak ya da bu konuda gençlere önderlik edip örnek olabilecek bir sergi alanı oluşturmak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı