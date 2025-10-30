Haberler

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Filistinli Sanatçılardan 'Hala Yaşıyorum' Sergisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan 'Hala Yaşıyorum' sergisi, Filistinli sanatçıların direniş, hafıza ve kimlik temalarını işleyen eserlerini ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergi, 2 Kasım'a kadar gezilebilecek.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Filistinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Hala Yaşıyorum" adlı sergi, sanatseverlerle buluştu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılan sergi, Filistinli sanatçıların direniş, hafıza ve kimlik üzerinden şekillenen sanatsal ifadelerini bir araya getiriyor.

Sergide Alaa Albaba, Bashar Alhroub, Fuad Alyamani, Hosni Radwan, Issam Al-Haj Ibrahim, Khaled Hourani, Mohamed Khalil, Bashir Makhoul, Maisara Baroud, Saher Nassar, Wadei Khaled, Jack Persekian, Ahed Izhiman, Yazan Abu Salameh, Nabil Anani ve Sliman Mansour'un eserleri yer alıyor.

Filistin'in kolektif hafızasını, kayıplarını, direnişini ve umudunu yansıtan eserler, sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini de ortaya koyuyor.

Sergi, 2 Kasım'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.