İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Filistinli Sanatçılardan 'Hala Yaşıyorum' Sergisi

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Filistinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Hala Yaşıyorum" adlı sergi, sanatseverlerle buluştu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde açılan sergi, Filistinli sanatçıların direniş, hafıza ve kimlik üzerinden şekillenen sanatsal ifadelerini bir araya getiriyor.

Sergide Alaa Albaba, Bashar Alhroub, Fuad Alyamani, Hosni Radwan, Issam Al-Haj Ibrahim, Khaled Hourani, Mohamed Khalil, Bashir Makhoul, Maisara Baroud, Saher Nassar, Wadei Khaled, Jack Persekian, Ahed Izhiman, Yazan Abu Salameh, Nabil Anani ve Sliman Mansour'un eserleri yer alıyor.

Filistin'in kolektif hafızasını, kayıplarını, direnişini ve umudunu yansıtan eserler, sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini de ortaya koyuyor.

Sergi, 2 Kasım'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.