İzmir Kültür Yolu Festivali başladı

İZMİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Kültür Yolu Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Kültür Yolu Festivalleri ilimizde bugün itibariyle başlayıp 9 gün boyunca devam edecek. 58 noktada 300 civarında etkinliğimiz olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Kültür Yolu Festivali'nin açılışı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban ve kendisine eşlik eden protokol üyeleri, alanda kurulu olan "Zamansız Çizgiler" ve diğer sergi alanlarını gezdi.

"58 noktada 300 civarında etkinliğimiz olacak"

İzmir Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 2'incisinin düzenlendiğini belirterek bir basın açıklaması gerçekleştiren İzmir Valisi Süleyman Elban, "Malumunuz olduğu üzere Kültür Yolu Festivalleri 4 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından başlatıldı. Bugün itibariyle 15'incisi bu yıl içerisinde yapılan Kültür Yolu Festivali 16 ile ulaşmış durumda ve Avrupa Kültür Festivalleriyle ilgili birliğe de üye olmuş durumda. Her türlü kültür ve sanat etkinliğinin olduğu, kültür ve sanatın iç içe olduğu inanılmaz bir turizm festivaline dönüştü Kültür Yolu Festivalleri. İlimizde bugün itibariyle başlayıp 9 gün boyunca devam edecek. 58 noktada 300 civarında etkinliğimiz olacak. Bunların içerisinde; opera, sanat, kültürle ilgili resim sergilerimiz, konserlerimiz, atölye çalışmalarımız hem müze binalarımızda, hem tarihi antik alanlarımızda, hem Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanımızda olmak üzere şehrimizin birçok noktasında etkinliklerimiz devam edecek. 9 boyunca kıymetli İzmirli hemşerilerimiz; kültüre, sanata, sanatçıya ve her türlü sanatsal etkinliğe doyacaklar" dedi.

İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan konserlerin iptal olma durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Vali Elban, "Konserlerimiz 29 Ekim akşamı başlıyor. Bir iptal durumu söz konusu değil. 6 Kasım'a kadar konserlerimiz devam edecek" bilgisini paylaştı.

"Etkinlikleri gözlemleme, deneyimleme şansı bulacaklar"

Açılışa katılan ve kısa bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise şunları söyledi: "Bu yıl 15'inci durağımız İzmir. İzmir'den sonra da Antalya'yla bu yılı nihayete erdireceğiz inşallah. İzmir'de bu sene 58 nokta kültür sanat faaliyetleriyle buluşacak. Önümüzdeki 9 gün ve hatta sonrasında da 3 gün konserler devam edecek. İzmir'de yaşayan ve İzmir'e gelecek olan misafirlerimiz, İzmir'deki gastronomi noktalarından, diğer antik kentlere veya kültür sanat alanlarına, merkezlerine kadar dolu dolu etkinlikleri gözlemleme, deneyimleme şansı bulacaklar.