İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümü coşkulu kutlamalarla geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerde Fener Alayı yürüyüşüne katılım yoğun oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere hitaben duygusal bir konuşma yaptı. Kutlamalar, Tan Taşçı konseriyle devam etti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümü bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, tüm gün devam etti. Program çerçevesinde düzenlenen Fener Alayı yürüyüşüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve İzmirliler katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Lozan Meydanı'na kadar yürüdü. Başkan Tunç Soyer, balkonlarda ve kortejin dışında coşkuya ortak olan vatandaşları selamladı.

"Hepinizi çok seviyorum"

Coşku Kültürpark Çim Alan'da Tan Taşçı konseriyle devam etti. İzmir Marşı ile başlayan gecede İzmirlileri selamlaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, savaşın son günü, barışın ilk günü. 100 yıldır barış içinde yaşıyorsak 9 Eylül'de başladı. İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehri. İzmir cumhuriyetin ve demokrasinin en sağlam bekçisi. İzmir dağlarında çiçekler açan, eğlencesini, neşesini yitirmiş bu coğrafyada antidepresandır, ilaçtır, vitamindir. 9 Eylül ve İzmir bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Son nefesimize kadar 9 Eylül'e İzmir'e sahip çıkacağız. Hepinizi çok seviyorum, bu akşam şahane bir akşam" dedi.

Başkan Soyer, Tan Taşçı'ya zeytin fidanı hediye etti. - İZMİR