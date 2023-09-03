İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Sanat ve Eğlence Dolu İkinci Gün

Bu yıl gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, sanatın ve eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor. Fuarın ikinci gününde Çim Konserleri'nde Teoman, Rock&More Sahnesi'nde Gaye Su Akyol sahne alırken Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda ise İzmir Aşkına Müzikali sahnelendi. Kültürpark'ı dolduran ziyaretçiler, unutulmaz bir gece yaşadı.

Bu yıl gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, sanatın ve eğlencenin merkezi olmaya devam ediyor. Fuarın ikinci gününde Çim Konserleri'nde Teoman, Rock&More Sahnesi'nde Gaye Su Akyol sahne alırken Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda ise İzmir Aşkına Müzikali sahnelendi. Kültürpark'ı dolduran ziyaretçiler, unutulmaz bir gece yaşadı.

İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak "Gençlik" temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor. Uzun yıllardır fuarın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri'nin ikinci konuğu ünlü sanatçı Teoman oldu. Büyük çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişi Teoman'ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. İki saati aşkın süre sahnede kalan Teoman, İstanbul'da Sonbahar, Mevsim Rüzgarları, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Çim Konserleri Sahnesi'nde; bugün Serdar Ortaç, yarın Volkan Konak, 5 Eylül'de Sibel Can, 6 Eylül'de Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Eylül'de Funda Arar, 8 Eylül'de Athena, 9 Eylül'de Tan Taşçı, 10 Eylül'de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00'de başlayacak.

GAYE SU AKYOL HAYRANLARINI COŞTURDU

Rock&More Sahnesi'nin ilk konuğu ise alternatif müziğin sevilen ismi Gaye Su Akyol oldu. Yoğun ilgi gören konserde Gaye Su Akyol, sahne performansı ve müziğiyle hayranlarını coşturdu. Çoğu sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarıyla dikkat çeken Gaye Su Akyol, Anadolu Ejderi isimli son albümünün yanı sıra eski albümünden de şarkılar seslendirdi. Bir önceki albümüne de adını veren "İstikrarlı Hayal Hakikattir" şarkısıyla konsere başlayan Akyol, .İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 92 yıllık tarihini hatırlatarak, "Türkiye'de istikrarlı olan nadir şeylerden biri. Geçen 92 yılda kimler gelmiş kimler geçmiş, Zeki Müren, Müzeyyen Senar. Çok mutluyuz bugün burada sizinle olduğumuz için. İzmir'in tadı ve havası her zaman bambaşka güzel. İyi ki birlikteyiz iyi ki varsınız" dedi.

Kültürpark 3 No'lu Hol önünde yer alan Rock&More Sahnesi de bugün Onur Özdemir, yarın Mary Jane, 5 Eylül'de Eypio, 6 Eylül'de Mavi Gri, 7 Eylül'de Ufuk Beydemir ve 8 Eylül'de Mengene'yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak.

MOGAMBO'DA SAHNE MİRKELAM'IN

Mogambo Geceleri'nde de Fuar boyunca müzik durmuyor. İlk gecesinde Rubato'yu ağırlayan Mogambo'da ikinci günde sahnede Mirkelam vardı. Türk pop müziğinin ünlü ismi Mirkelam, çoğu klasikleşen şarkılarının yanı sıra sahne performansı ve yaptığı esprilerle de dinleyenlere güzel bir akşam yaşattı. Mogambo'da Fuar boyunca müzik durmayacak, bugün Cem Adrian, Ayta Sözeri yarın, Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü Mogambo'da sahne alacak.

İZMİR AŞKINA MÜZİKALİ ATATÜRK AÇIKHAVA TİYATROSU'NDA İZLEYİCİYLE BULUŞTU

İzmir'in tarihini anlatan İzmir Aşkına Müzikali, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi. Müzikal, İzmir tarihine iz bırakmış isimlerin anlatıldığı senaryosunun yanı sıra etkileyici dans performansı ve kostümleriyle büyük beğeni kazandı. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde ise bugün Uğur Aslan – Afara, yarın Sunay Akın & Nihat Sırdar – Sivrisinek Dedin de Aklıma Geldi, 5 Eylül'de Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterileri gerçekleşecek. Gösteriler saat 21.00'de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu, Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.