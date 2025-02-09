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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Fil 'İzmir' için Doğum Günü Kutlaması

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İzmir Doğal Yaşam Parkı, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan 'İzmir'in 14. yaş gününü coşkuyla kutladı. Ziyaretçiler, özel hazırlanan doğum günü pastasıyla kutlamaya katıldılar ve filin bakımına dikkat çekildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olan "İzmir" için 14. yaş günü kutlaması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, burada dünyaya gelen "İzmir" için doğum günü heyecanı yaşandı.

"İzmir" kendisi için bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan doğum günü pastasını büyük bir iştahla yedi.

Parkın ziyaretçileri de bu kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, heyecanlı olduklarını belirterek, "Coşkuluyuz. İzmir'imiz, Türkiye'de doğan ilk Asya fili. Türkiye'de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Veteriner hekim Gözde Budak Taşçı ise fil ailesinin ayak ve tırnak bakımlarının, bu özel günde yapıldığını vurgulayarak, "Haftanın iki günü ayak bakımlarını özenle yapıyoruz. Filler çoğu hastalığı ayaklarından alır. Bu yüzden ayak bakımına ayrı özen gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Kültür Sanat
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