İzmir Devlet Tiyatrosu’nun 'DT Mutfak' Projesi Sanatseverlere Perde Arkasını Sunuyor

Güncelleme:
İzmir Devlet Tiyatrosu, 'DT Mutfak' projesi kapsamında, sanatseverleri sahne arkasında ağırlayarak tiyatro oyunlarının hazırlık süreçlerini tanıtıyor. Katılımcılar, dekor ve kostüm atölyelerini gezip bir oyun provasını izleme fırsatı buluyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu, "DT Mutfak" projesiyle tiyatroseverleri sahne önünde değil, perdenin arkasında ağırlıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün başlattığı "DT Mutfak" projesiyle sanatseverler, bir oyunun sahnelenmeden önceki zorlu hazırlık sürecine tanıklık ediyor.

Projenin pilot uygulamasının yapıldığı İzmir Devlet Tiyatrosunda izleyiciler, bilet alarak katıldıkları etkinlikte, dekor, kostüm, marangozhane ve kuaför atölyelerini geziyor, ardından bir oyunun provasını izleyerek tiyatronun perde arkasındaki emek zincirini keşfediyor.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Burcu Aksakal, AA muhabirine, "DT Mutfak" projesini, sahnelenecek "Gümüş Patenler" oyununun hazırlıklarıyla birleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe bilet alınarak katılım sağlandığını ve katılımcı sayısının 45 kişiyle sınırlı tutulduğunu belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Seyirciler atölyelerde oyunun dekorlarının nasıl üretildiği, kostümlerin nasıl yapıldığı sürecini görüyorlar. Marangoz, demir, bezleme ve boya atölyesindeki çalışanlarımızın neler yaptıklarını izliyorlar. Ardından terzihanelerde kostüm tasarımcısının çizdikleri eserleri inceleyip, o kostümlerin terziler tarafından nasıl dikildiğini görüyorlar. Kuaför atölyesinde de oyun ihtiyacı olan peruk, sakal ve bıyıkların üretim sürecine şahit oluyorlar. Atölye şeflerimiz, süreci anlatıyor."

Aksakal, atölye ziyaretinin ardından sanatseverlerin sahnelenecek oyunun provasının bir kısmını izlediğini anlattı.

Yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Aksakal, "Yaklaşık bin kişilik rezervasyonumuz var. Açıkçası bu kadar ilgi olacağını düşünmüyorduk. Özellikle öğrencilerden, askeri ve polis okullarından çok ilgi var. Çocuklar bu süreci çok merak ediyor, oyunun sahnelenme süreçlerini görmeye bayılıyorlar. Onların soruları ve merakı bizim için çok keyifli." diye konuştu.

"Çalışmaları keyifli hale getirdi"

"Gümüş Patenler" oyununun yönetmeni Ersin Ayhan ise eserin sahnelenmesinde Türkiye'de nadir kullanılan sentetik buz pistinden yararlandıklarını anlattı.

Oyun sürecinin kendileri için de farklı bir deneyim olduğunu belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"Provaların sanatseverlere açılması çalışmaları, keyifli hale getirdi. Çünkü bir tiyatro oyununun yaklaşık 60 gün süren prova süreci oluyor. İlmek ilmek her şeyi işliyoruz. Oyun sahnelendiğinde seyirci gelip izliyor ve çok kısa bir süre geliyor. Ama aslında bizim için çok uzun bir süreç. Bu anlamda seyircilerimizin gelip, bizim mutfağımızı görmeleri, çabamızı, emeğimizi görmüş olmaları bizim açımızdan çok kıymetli. Bu oyunun provaları başladığınızda sanatçı arkadaşlarımızın çoğu paten kaymayı bilmiyorlardı, bu oyunla birlikte öğrendiler. 28 Ekim'de oyunun prömiyerini gerçekleştireceğiz."

Kızıyla provayı izleyen Derya Sever, tiyatronun mutfağını yakından görmenin büyüleyici bir deneyim olduğunu belirterek, "Atölyelerde sürecin ne kadar büyük olduğunu gördük. Birçok çocuk oyunu ve büyük oyunu izleyen biri olarak emeği tahmin edebiliyorduk ama görerek, yaşayarak işin mutfağına girmiş olduk. Biz çok memnun kaldık." dedi.

8 yaşındaki Zeynep Elif Sevindik ile 7 yaşındaki Defne Ekin Balkan da provadan etkilendiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
