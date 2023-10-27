İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera ve Balesi Korosu Birlikte Konser Verdi
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Balesi Korosu, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında birlikte konser verdi. Konserde İstiklal Marşı çalınırken, koronun üyeleri tarafından söylendi. Konseri yöneten Gürer Aykal, katılımcılara teşekkür etti.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Balesi Korosu, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında birlikte konser verdi.
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, Devlet Senfoni Orkestrası'nın çaldığı İstiklal Marşı'nı, Devlet Opera ve Balesi Korosu üyeleri söyledi.
Dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal'ın yönettiği İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın çaldıkları marşlara konsere katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.
Aykal, Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri'ne katılan herkese teşekkür etti.