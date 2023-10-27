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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera ve Balesi Korosu Birlikte Konser Verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Devlet Opera ve Balesi Korosu, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında birlikte konser verdi. Konserde İstiklal Marşı çalınırken, koronun üyeleri tarafından söylendi. Konseri yöneten Gürer Aykal, katılımcılara teşekkür etti.