İzmir'de 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında seminer düzenlendi

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yaşar Üniversitesi tarafından "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında "İzmir Mutfağının Sağlık Üzerine Etkisi" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, şehrin tüm bileşenlerinin bir araya gelerek çok güzel bir program hazırladıklarını belirtti.

Gastronomiye ve alternatif turizme çok önem verdiklerini ifade eden Karaçanta, bu anlamda üniversitelerden 25 kişilik komisyonla İzmir'in mutfak kitabını hazırladıklarını aktardı.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, İzmir mutfağının somut olmayan bir kültürel miras olduğunu ifade etti.

İzmir mutfağının önemine değinen Genç, "Bu coğrafyada yaşayanlar olarak şanslıyız. Bu kültürel mirasa sahip çıkmamız, sürdürülebilir olmasını ve nesilden nesle aktarılmasını sağlamamız gerekiyor. Biz de bölüm olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gazeteci Nedim Atilla da Ege ve Akdeniz mutfaklarında kullanılan zeytinyağının önemine değinirken, "UNESCO tarafından kültürel miras olarak belirlenmiş olan Akdeniz Beslenme Piramidi'nin alası İzmir'de var. Örneğin zeytinyağının yıllık kişi başı tüketimi Türkiye ortalaması 2 litreyken İzmirlinin ortalaması 20 litre. İzmirliler piramide bire bir uygun besleniyor." dedi.

Medicana İzmir Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Abdi Sağcan ise Akdeniz tipi beslenmenin yanında her günde 30 dakikadan az olmamak üzere yeterli fiziksel aktivite yapmanın kalp sağlığı için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Toplantıya Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arslan Örnek, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Komesli, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.