İzmir'de Tayland Lezzetleri ve Kültürü Tanıtıldı

İzmir'de düzenlenen Tayland yemek gecesinde, otantik lezzetler geleneksel dans gösterileri eşliğinde davetlilere sunuldu.

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk Hava Yolları işbirliğinde bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, Tayland efsanelerinden yarı kuş yarı kadın figür Kinnaree'nin hikayesini anlatan zarif Kinnaree Uçuş Dansı ile başladı.

Ardından Tayland'ın kuzeyine ait, onur konuklarını karşılamak ve düğünler ile Budist kutlama törenleri gibi uğurlu etkinliklerde sergilenen "Şemsiye Dansı gösterildi. Programda Kalasin eyaletine özgü Praewa ipeği de tanıtıldı.

Yemek bölümünde Tay mutfağından örnekler davetlilere sunuldu. Menüde altın rengi çıtır hamur içinde baharatlı karides ve taze otlardan oluşan Zakouski, mor pirinçli kelebek formunda mantı, Tay mutfağının ünlü ekşi ve baharatlı çorbası Tom Yum Koong, ana yemek olarak ise Tamarind soslu deniz levreği ile Krapow tavuk yer aldı.

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugandhabhirom, gecede yaptığı konuşmada, UNESCO'nun Tayland ve Türkiye'den beş şehrin mutfak kültürünü tanımasını gururla karşıladıklarını söyledi.

Zengin bir mutfak mirasına sahip olduklarını belirten Sugandhabhirom, şunları kaydetti:

"UNESCO gastronomi şehirleri arasında Tayland'tan Phuket ve Phetchaburi ile Türkiye'den Gaziantep, Afyonkarahisar ve Hatay yer alıyor. Bu durum UNESCO'nun bile tanıdığı zengin mutfak mirasımızın güzel birer kanıtıdır. İki ülkemizin kültüründe de yemek önemli bir yer tutuyor. Tayland lezzetlerini sevenler için, İstanbul'da Tayland restoranları bulabilirsiniz. Ancak mutfağımızın tüm derinliklerini keşfetmek istiyorsanız, sizi Tayland'ı ziyaret etmeye ve ülkemizde bizzat deneyimlemeye içtenlikle davet ediyorum."

Gecenin yemeklerini Tayland'ın dünyaca tanınmış şeflerinden Nooror Somany Steppe hazırladı.