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İzmir'de 'Peccioli: Bir Mevsim Hikayeleri' Fotoğraf Sergisi Açıldı

İzmir'de 'Peccioli: Bir Mevsim Hikayeleri' Fotoğraf Sergisi Açıldı
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İzmir'de açılan 'Peccioli: Bir Mevsim Hikayeleri' adlı fotoğraf sergisi, İtalya Konsolosluğu ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenmiştir. Sergi, çağdaş fotoğraf sanatının topluma etkisini vurgulamak amacıyla 4 sanatçının eserlerini sergilemektedir.

İzmir'de "Peccioli: bir mevsim hikayeleri" konulu fotoğraf sergisinin açılış töreni dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, yakın zamanda "Pinokyo" isimli resim sergisini açtıklarını hatırlatarak, İzmir'in sanatsal hayatına katkı sundukları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Bianchi, "Çağdaş bir fotoğraf sergisiyle yine karşınızda bulunuyoruz. Bu proje, İzmir İtalya Konsolosluğu ve Kültür Bakanlığı ile Verona EARTH Vakfının işbirliğiyle hayata geçirildi. Amacımız, İtalyan kültür ve sanatının tüm dünyada tanıtımını gerçekleştirmek." dedi.

Sergi dolayısıyla Konsolos Bianchi'ye teşekkür eden Küratör Giangavino Pazzola ise "Bu sergide fotoğrafları yer alan sanatçılar, büyük çaba sarf ettiler. Özellikle çağdaş fotoğraf sanatının günümüz dünyasına ve toplum düzenine etkisini göstermek istediler." ifadelerini kullandı.

Programa, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan da katıldı.

2023 yılının yaz aylarında Peccioli'de konaklayan ve sanat üretiminde bulunan 4 fotoğrafçıya ait 48 eserden oluşan Peccioli fotoğraf sergisi, 6 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Peccioli, İtalya'nın Toskana bölgesinde Pisa iline bağlı küçük kasaba olarak doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve sanata olan katkılarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat
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