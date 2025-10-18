İzmir'de ortaokul ve lise öğrencilerinden Filistin'e destek kermesi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin okul bahçelerinde kermesler gerçekleştirildi.

Kermeslerden elde edilen gelirler Filistin'e bağışlanacak.

Etkinliklere Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.