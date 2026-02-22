Haberler

İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

Güncelleme:
İzmir, 23 Şubat-2 Mart tarihleri arasında zengin bir kültür sanat programı sunuyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi, tiyatro oyunları, konserler ve çeşitli atölye detaylarıyla sanat severlere dolu bir hafta vaat ediyor.

İzmir, 23 Şubat-2 Mart arasında tiyatrodan baleye, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 28 Şubat'ta "Don Kişot" balesini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Süt Kardeşler" ve "Nihayet Makamı", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Karıncalar/Bir Savaş Vardı", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda 26 Şubat'ta "Hikayeleri ile Türk Dünyası Ezgileri" konserini verecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda 26 Şubat'ta "Divan'a Duran Erler Yurdu: Gazze" konseriyle sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 27 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Holly Hyun Choe yönetiminde, solist Veriko Tchumburidze eşliğinde konser verecek.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Psikolog Yağmur Ertaş'ın "Sanat Terapisi" atölyesi ile Gülçin Bedi'nin "Öfkeyi Anlamak ve Yönetmek" söyleşisi 23 Şubat'ta düzenlenecek.

Dr. Öğretim Üyesi Tülin Yenilir ve Araştırma Görevlisi Dr. Emine Dündarz tarafından "Viktorya Dönemi'nde Kadın ve Resim Sanatında Yansımaları" söyleşisi 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Fırat Sarsar'ın "Sokrates'ten Immanuel Kant'a: Kategorik ve Hipotetik Eylemlere Etik Bir Bakış" söyleşisi ile yazar Nurdan Karacabey'in "Edebiyatta Farklı Bir Soluk: Küçürek Öyküler" atölyesi 27 Şubat'ta yapılacak.

Bülent Ufuk Borluk, Avustralya yerli sanatı "Cam Üzerine Nokta Boyama Resim" sergisi 24 Şubat-8 Mart'ta, İdol Sanat Evi Karma Seramik sergisi "Kadın Anlatıları" ise 25 Şubat-9 Mart'ta ziyaret edilebilecek.

Ayrıca, Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle 27 Şubat-1 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir'de Japon Sakura Esintisi" Japon Kültürü Günleri düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
