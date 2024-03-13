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İzmir'de "Geceden Sabaha Tarkovsky Filmleri" gecesi düzenlendi

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İzmir'de ünlü Rus sinema yönetmeni Andrei Tarkovsky'nin bazı yapıtlarının gösterime sunulduğu "Geceden Sabaha Tarkovsky Filmleri" isimli etkinlik düzenlendi.

İzmir'de ünlü Rus sinema yönetmeni Andrei Tarkovsky'nin bazı yapıtlarının gösterime sunulduğu "Geceden Sabaha Tarkovsky Filmleri" isimli etkinlik düzenlendi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Sekizde Sahne'de yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Şükrü Özçevik'in moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rusya Kültür ve Bilim Merkezi (Rus Evi) Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko da katıldı.

Rusya'da kutlanan ve baharı müjdeleyen Maslenitsa Bayramı kapsamındaki etkinlikte Andrei Tarkovsky'nin Mirror ve Stalker filmleri gösterildi, katılımcılara geleneksel Rus atıştırmalıkları ikram edildi.

Etkinlik, sinema gösterimleriyle sabah saatlerine kadar sürdü.

Gösterimi organize eden Şükrü Özçevik, etkinliğe gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini, benzer gösterimlerle İzmirli sanatseverleri ağırlamaya devam edeceklerini belirtti.

Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko da Dostoyevski, Tolstoy ve Gorki okumadan iyi bir roman yazılamayacağını, sinemada da bunun karşılığının Tarkovsky olduğunu aktardı.

Sotniçenko, İzmir'e sıklıkla geldiğini, çok sevdiğini ancak ilk kez böyle bir etkinlikte buluştuklarını belirterek bunun son olmayacağına inandığını da kaydetti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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